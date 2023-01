Construirea unui nou spital in Lugoj, pe lista finala cu obiectivele ce vor fi finantate prin PNRR

Ministerul Sanatatii a anuntat lista celor 27 de spitale care vor beneficia de finantare prin PNRR. Printre acestea se afla si obiectivul de investitii privind construirea unui nou spital in Lugoj. "Spitalul din Lugoj a fost inaugurat in 4 noiembrie 1911. Si iata ca, dupa mai bine de 111 ani, dupa multi ani de uitare, spitalul va renaste. Proiectul prevede pastrarea si renovarea integrala a corpului principal, pentru ca nu putem uita trecutul, dar si constructia unui corp nou, de la zero, ... citeste toata stirea