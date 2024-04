Consulul Florin Vasiloni, in cautarea de solutii pentru o biserica destinata romanilor ortodocsi din Seghedin Ungaria

In continuarea eforturilor depuse pentru identificarea unei solutii pentru ca Parohia Ortodoxa Romana din Szeged sa aiba la dispozitie un lacas de cult pentru a oficia slujbele ortodoxe in limba romana la Szeged, Florin Trandafir Vasiloni, consulul general al Romaniei la Seghedin (Szeged), a participat, in 4 aprilie, la Szeged, la dialogul intre PS Siluan, episcopul Eparhiei Ortodoxe Romane din Ungaria (EORU) si PS Kiss Rigo Laszlo, episcopul Diecezei Romano-Catolice de Szeged-Csanad.Florin ... citește toată știrea