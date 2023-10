In zilele 29 septembrie-1 octombrie 2023, consulul general al Romaniei la Gyula, Florin Trandafir Vasiloni, aflat pe final de mandat, in perspectiva preluarii mandatului de consul general al Romaniei la Szeged, a efectuat vizite de ramas bun la comunitatile romanesti din Medgyesegyhaza, Miskolc si Micherechi (Mehkerek), participand si la manifestari traditionale ale comunitatii.In perioada 29-30 septembrie 2023, in orasul Medgyesegyhaza, judetul Bekes, s-a desfasurat o noua editie a "Zilelor ... citeste toata stirea