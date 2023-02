Continental Entry Training Program - start la inscrieri la Timisoara

Continental lanseaza prima editie din 2023 a programului Continental Entry Training Program (CETP), dedicat absolventilor de studii superioare care doresc sa lucreze in alt domeniu decat cel studiat in facultate.In cadrul editiei din aceasta primavara a CETP, cursantii vor urma module de embedded SW development (C programming, microcontrollers, software development process) predate de traineri cu experienta din cadrul Continental.Programul dureaza 10 saptamani (6 ore pe zi) si isi propune ... citeste toata stirea