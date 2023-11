Grupul german Continental, unul dintre cei mai mari producatori de parti auto din Europa, prezent si in Romania, poate anunta, chiar de luni, reducerea a 5.500 locuri de munca, reprezentand 3% din personalul sau din intreaga lume, potrivit Manager Magazin. Peste 1.000 de locuri de munca vor fi afectate in aproximativ 30 de locatii din Germania, in mare parte in functii administrative, arata Bloomberg. Managerii au fost informati vineri despre reducerile planificate, iar personalul va fi ... citeste toata stirea