Continua parcursul victoriilor! CSM Lugoj ramane in fotoliul de lider al Diviziei D

Cea de-a sase etapa a Ligii a IV, din Divizia D, a venit cu o noua victorie, consecutiva, pe CSM Lugoj, pe teren propriu.Lugojenii s-au impus sambata, 21 septembrie, in fata penultimei clasate, AS Gelu cu 5-0 (2-0).Andrei Chistruga a deschis tabela de marcaj in minutul 17, iar inainte de fluierul de incheiere a primei reprise, Beniamin inscrie cel de-al doilea gol, in minutul 45.Mitanul second incepe in forta pentru lugojeni prin Ionut Mihoc, care plaseaza mingea in poarta oaspetilor in ... citește toată știrea