Continua platile pe programul Rabla Local

Primaria Timisoara incurajeaza toti beneficiarii care au semnat contractul si au casat masina sa finalizeze procesul de incarcare a documentelor necesare pentru a primi stimulentul de casare. In 2023, in programul Rabla Local au fost inscrise 1.631 de masini mai vechi de 15 ani, iar pana in prezent 594 de beneficiari au semnat contractul de finantare. Totodata, 502 de beneficiari si-au incasat banii, iar pentru alti 21 de beneficiari se lucreaza la documentatia pentru efectuarea platii. ... citește toată știrea