Continua programul de asigurare a finantarii investitiilor! Primaria vrea sa construiasca patru noi blocuri pentru tinerii din Lugoj

Consiliul Local a aprobat, in ultima sedinta, studiul de fezabilitate pentru construirea a patru blocuri pentru tineri de tip nZEB (near-Zero Energy Building) in cartierul Mondial Bocsei.Imobilele vor fi in regim de parter plus doua etaje si vor avea cate 10 apartamente.Obiectivul acestui proiect este de a creste accesul la locuinte de calitate pentru tinerii aflati in dificultate in comunitatile si grupurile aflate in dificultate.Cladirile vor respecta obiectivul privind necesarul de ... citește toată știrea