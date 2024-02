Continua seria meciurilor fara infrangere! CSM Lugoj castiga in deplasare la Constanta

CSM Lugoj isi consolideaza pozitia a treia in clasamentul Diviziei A1 la volei feminin, continuand seria meciurilor fara infrangere, cu victoria categorica in deplasare la Constanta.Ing. Dan H. Brudiu, presedintele sectiei de volei a CSM Lugoj, ne-a declarat: "A fost un meci pe care l-am abordat cu mare seriozitate, pentru ca, daca va amintiti, echipa constanteana ne facuse probleme la Lugoj, unde am castigat cu 3-1. Constanta este o echipa care, chiar daca acum se afla in partea inferioara a ... citește toată știrea