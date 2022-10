Contrabandist de tigari, filat de cateva saptamani, blocat in trafic de politisti pe centura de ocolire a municipiului Lugoj

Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au retinut un barbat, in varsta de 47 de ani, banuit de savarsirea infractiunii de contrabanda simpla in varianta asimilata.Individul retinut de catre oamenii legii, a fost introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva din cadrul I.P.J. Timis.Noaptea trecuta, in jurul orei 01:10, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul I.P.J. Timis, impreuna cu cei ai Biroului Rutier Lugoj, au oprit ... citeste toata stirea