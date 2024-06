Contract nou pentru reabilitarea Turnului de Apa din Iosefin

Proiectul Primariei Municipiului Timisoara de transformare a Turnului de Apa din Iosefin in centru cultural si turistic va fi reluat in aceasta luna. Primarul Dominic Fritz a semnat contractul pentru executia investitiei, care implica renovari interioare si exterioare, inclusiv amenajarea unei cafenele si a unei sali de expozitii.Obiectivul "Refunctionalizare Turnul de Apa din Iosefin" consta in transformarea acestuia intr-un centru cultural si turistic remarcabil, oferind comunitatii din ... citește toată știrea