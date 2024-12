Contracte de o jumatate de miliard de euro prin Programul Regional Vest, semnate in 2024

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest a investit peste 100 de milioane de euro in Regiunea Vest, in anul 2024, ceea ce reprezinta o rata de absorbtie de aproape 9% din bugetul de 1,16 miliarde de euro al Programului Regional Vest. Procentul este dublu fata de media programelor regionale (4,37%) si depaseste si media programelor nationale, de 5,49%. Pe langa PR Vest, pentru care are rolul de Autoritate de Management, ADR Vest mai gestioneaza alte trei programe: Regio-POR 2014-2020, Programul ... citește toată știrea