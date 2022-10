Controale la Surduc! Se verifica siguranta celui mai mare baraj din vestul Romaniei

Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat in data de 3 octombrie o hotarare prin care sunt dispuse masuri de verificare tehnica a calitatii constructiei si sigurantei exploatarii barajelor aflate pe teritoriul Romaniei.Decizia a fost luata in contextul incidentului petrecut in data de 1 octombrie 2022 la barajul lacului de acumulare Taul Mare din judetul Alba care a impus adoptarea urgenta a unor actiuni de raspuns, inclusiv evacuarea preventiva a locuitorilor din localitatea ... citeste toata stirea