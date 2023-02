Controale pe soselele din zona Fagetului

Politistii Orasului Faget si cei ai Sectiei 10 Rurala Faget, impreuna cu politistii Serviciului Rutier Timis si cei ai Biroului Rutier Lugoj, au organizat vineri, in intervalul orar 09:00- 13:00, o actiune cu efective marite in zona de competenta, in vederea asigurarii unui climat de ordine si siguranta rutiera, precum si pentru mentinerea fluentei traficului rutier.In cadrul acestei actiuni au fost legitimate 205 persoane si controlate 145 de autovehicule, fiind efectuate 28 de testari cu ... citeste toata stirea