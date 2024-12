Convocati in sedinta extraordinara! Cinci proiecte pe agenda alesilor locali

Consilierii locali se vor intruni marti, 10 decembrie, de la ora 12, in Sala de protocol a Primariei Lugoj, intr-o sedinta extraordinara.Pe ordinea de sunt cinci proiecte de hotarare privind investitiile, bugetul si agenda culturala a municipiului.Primul punct pe masa alesilor este prelungirea contractelor de inchiriere pentru suprafete locative cu destinatia de locuinte. In cererea Meridianului catre Primaria Lugoj se arata ca in data de 31 decembrie 2024 expira valabilitatea tuturor ... citește toată știrea