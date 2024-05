CONVOCATOR

In conformitate cu Decretul-Lege nr. 150/1990 si Legea 146/2002;In conformitate cu Regulamentul Intern de Organizare si Functionare adoptat la data de 07 martie 2023Consiliul de Conducere al Fundatiei Judetene pentru Tineret Timis:CONVOACAAdunarea Generala pentru intrunire in sedinta extraordinara, prima convocare, in data de 06 iunie 2024, cu incepere la ora 19:00, la Casa Tineretului, strada Aries nr.19, sala de ... citește toată știrea