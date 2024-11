CONVOCATOR

Asociatia pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului Timis, cu sediul in Timisoara, strada Lucian Blaga nr. 1, ap. 4-5, judetul Timis, inregistrata in Registrul Special Asociatii sub numarul 85 din data de 12 iunie 2014, avand Cod fiscal 33331388, prin consiliul director,CONVOACAAdunarea Generala Ordinara a membrilor sai pentru data de 13 decembrie 2024, ora 10.00, in Sala Multifunctionala a Consiliului Judetean Timis, cu urmatoareaORDINE DE ZIPrezentarea Raportului de Activitate ... citește toată știrea