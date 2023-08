Pompierii din judetul Hunedoara au intervenit, sambata, pentru indepartarea unor copaci care au cazut in urma unor rafale puternice de vant. Un copac a cazut pe acoperisul unei case, la Petrosani, iar un altul statea sa cada peste intrarea intr-un restaurant de langa Parcul Cetatii Deva. Judetul se afla sub avertizare meteo cod galben de instabilitate atmosferica, scrie news.ro."Pompierii Detasamentului Petrosani au intervenit, in urma cu putin timp, pentru degajarea unui copac de mari ... citeste toata stirea