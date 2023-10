SportoCicleta revine cu programul de toamna. Lansat in luna mai a acestui an, proiectul isi propune sa aduca numeroase ocazii de pedalat in comunitatea lugojeana, insuflandu-le celor mici, dar si adultilor, dragostea pentru sport.Primul eveniment din seria celor de toamna a avut loc sambata, 21 octombrie, in Parcul din cartierul Strand, cand a fost organizat un concurs de viteza si stafeta cu bicicleta, dar si un joc de orientare (vanatoare de comori).Vineri, 26 octombrie, este programata o ... citeste toata stirea