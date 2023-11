Corul de Copii al Academiei de Arta Lugoj Clasic va sustine un concert la Primaria Orasului Viena (Wiener Rathaus). Evenimentul este programat sambata, 2 decembrie, de la ora 18.30. Copiii lugojeni se vor afla la Viena la invitatia Savei Sifora, poeta romana stabilita in Capitala Austriei, si a Asociatiei "Unirea", cu sediul in Viena.Programul va cuprinde colinde romanesti si internationale. Corul de Copii al Academiei de Arta Lugoj Clasic a fost infiintat in septembrie 2022 de catre ... citeste toata stirea