Copiii si presa. Timisoara are zeci de jurnalisti juniori

Zeci de copii din Timisoara au devenit jurnalisti juniori, au invatat sa redacteze articole si au exersat in ultimele luni una din cele mai frumoase meserii. Aceste experiente le ofera o noua perspectiva in alegerea viitoarei cariere.https://stiripentrucopii.com/, portalul jurnalistic dedicat celor mici sub forma unui proiect educativ si informativ unic la nivel national, anunta Gala de premiere a micilor jurnalisti, evenimentul urmand sa aiba loc luni, 14 octombrie, de la ora 18:00, la Sala ... citește toată știrea