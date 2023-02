Copil cu o forma rara de varicela, internat la Spitalul Victor Babes din Timisoara

Baietelul de 7 ani, internat la Timisoara cu varicela hemoragica, a ajuns aici prin transfer de la Spitalul Judetean din Arad. In cazul lui, boala vine pe fondul unei afectiuni oncohematologice.Varicela hemoragica este o versiune foarte rara a varicelei "clasice", in care veziculele ce apar pe corp devin hemoragice. Starea bolnavului se poate agrava rapid, ceea ce s-a intamplat si cu baietelul internat la Spitalul Victor Babes din Timisoara."Varicela hemoragica are un debut atipic. Cu totii ... citeste toata stirea