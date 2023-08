Un tanar sofer in varsta de 19 ani, aflat baut la volan, a provocat un accident pe o strada din municipiul Timisoara, un copil in varsta de 8 ani fiind ranit si transportat la spital in urma impactului."Un tanar in varsta de 19 ani a condus un autoturism pe banda 1 pe strada Closca, dinspre Sacalaz spre Timisoara, iar la un moment dat nu s-a asigurat la schimbarea benzii de circulatie si a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un barbat in varsta de 48 de ani, care se deplasa pe ... citeste toata stirea