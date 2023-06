Un baiat de un an si sapte luni din localitatea , judetul Timis, a fost salvat, dupa ce a cazut intr-un bazin cu apa. Copilul a fost preluat de elicopterul SMURD si dus de urgenta la spital."Azi, in jurul orei 14:30, politistii Sectiei 6 Gavojdia au fost sesizati prin apel 112, cu privire la faptul ca un baietel in varsta de 1 an si 7 luni din localitatea Jena, judetul Timis, ar fi cazut intr-un bazin cu apa cu adancimea ... citeste toata stirea