Copil transportat inconstient cu elicoperul SMURD la Timisoara, dupa un accident rutier. Ce spun medicii

Un baiat de 13 ani a fost dus inconstient cu elicoperul SMURD la spital, dupa ce masina in care se afla impreuna cu mama, tatal si cei trei frati ai sai, a fost izbita in plin de un camion in judetul Timis.Baiatul a suferit rani grave la cap, iar medicii ii fac acum mai multe investigatii, timp in care v-a ramane internat la spital.Accidentul s-a petrecut in Cosava, pe DN68A, pe sectiunea de 15 kilometri in care Autostrada 1 lipseste, iar traficul este preluat de drumul national.Camionul ... citeste toata stirea