TIMISOARA. O adolescenta este cautata de politisti dupa ce, de luni, nu se mai stie nimic de ea.Irina Mistreanu are 13 ani si a plecat de acasa din Sacalaz in prima zi a saptamanii.Adolescenta are 1,40 m inaltime, 40 de kilograme, par blond si ochi verzi.La momentul disparitiei purta pantaloni de culoare deschisa, palton gri-inchis cu gluga imblanita, iar in picioare purta adidasi albi.Cei care pot oferi ... citeste toata stirea