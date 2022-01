Copila disparuta in Timis. Daca ai vazut-o, suna la 112

TIMIS. Familie dispertata in Timis dupa ce o adolescenta a plecat de acasa joi, iar de atunci nu se mai stie nimic de ea.Snejana Patricia Vanessa Aradean a plecat joi de acasa din Beregsau Mic si de atunci parintii nu au mai reusit sa dea de ea.Adolescenta are 1,65 - 1,70 m inaltime, 50 de kilograme, corpolenta, par brunet lung, ochi caprui si fata rotunda.La data disparitiei era imbracata in pantaloni albi, geaca neagra, iar in ... citeste toata stirea