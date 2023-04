Memorialul Revolutiei Timisoara organizeaza, vineri, 21 aprilie 2023, vernisajul expozitiei "Copilaria in Gulag". Aici vor fi prezentate imagini foto-documentare care reflecta viata copiilor basarabeni condamnati la deportare, foamete, rusificare, indoctrinare si excizare fortata din propriile familii in baza politicilor represive ale regimului totalitar-comunist in RSS Moldoveneasca, perioada 1940-1941 si 1944-1953.Expozitia reuneste circa 180 de imagini ... citeste toata stirea