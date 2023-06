Tragedie intr-o familie din judetul Timis. Un copil de un an si sapte luni a ajuns in stare critica la spital, dupa ce s-a inecat in caminul din curtea casei, unde sunt montate apometrele. Copilul a stat acolo aproape 10 minute, pana cand acesta a fost gasit incostient de catre parinti. A fost transportat de urgenta cu elicopterul la Timisoara, iar medicii sunt rezervati in ceea ce priveste starea lui de sanatate. Urmeaza detalii cu un puternic impact emotional.Totul s-a petrecut ieri dupa ... citeste toata stirea