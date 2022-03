Coronavirus, 22 martie: Crestere rapida a numarului de cazuri dupa relaxarea restrictiilor

In Romania, in ultimele 24 de ore au fost depistate 5.140 de noi infectari cu coronavirus. Au fost raportate 52 de decese, dintre care noua anterioare intervalului de referinta. Este prima crestere insemnata a cazurilor de la relaxarea masurilor din 9 martie.TimisDintre cazurile confirmate in ultimele 24 de ore, 436 sunt din Timis (fata de 137 in ziua anterioara), 46 de pacienti fiind minori. Si 13 cadre medicale au fost depistate pozitiv in ultimele 24 de ore.Marti dimineata, in spitalele ... citeste toata stirea