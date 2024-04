Corp nou de cladire la Scoala gimnnaziala 13

Noua cladire a Scolii Gimnaziale nr. 13, construita de la zero de Primaria Timisoara, este aproape gata, astfel ca elevii vor putea invata in salile moderne de clasa incepand cu noul an scolar. Noul corp de cladire are 7 sali de clasa, care vor gazdui aproape 200 de elevi, dar si o sala de sport cu tribune. In prezent, se lucreaza la fatada si la amenajarea curtii si urmeaza refacerea gardului. Dotarile pentru clase au fost montate: table inteligente, table magnetice, videoproiectoare, mobilier ... citește toată știrea