Cosmar la Maternitatea Odobescu! A inceput sa cada tavanul

in cursul zilei de duminica, o bucata de tavan a cazut in una din baile din Maternitatea Odobescu, aflata langa sala de nasteri de la Obstetrica, dar, din fericire, la momentul respectiv nu se afla nimeni acolo. A fost chemat un inginer constructor specializat in structuri, care a spus ca exista un pericol iminent si in alte zone ale cladirii sa se intample astfel de incidente. S-a decis sistarea activitatii in cladirea respectiva, au fost evacuate saloanele cu cele mai mari probleme. Spitalul ... citește toată știrea