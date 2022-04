Cosmin Tabara a ajutat un tanar fotbalist refugiat din Ucraina sa-si gaseasca un camin la Timisoara

Cosmin Tabara, viceprimarul Timisoarei, a ajutat un tanar fotbalist refugiat din Ucraina sa-si gaseasca un camin."Nikita are 16 ani si a ajuns la Timisoara, din Ucraina, ca urmare a razboiului. Locuia in Herson, dar invazia nejustificata a rusilor l-a obligat sa isi paraseasca domiciliul, prietenii si, impreuna cu mama sa si inca cateva familii, sa vina in orasul nostru. Aici, prin grija unor oameni deosebiti, are un camin unde poate sa-si regaseasca linistea tulburata de agresorii rusi.A ... citeste toata stirea