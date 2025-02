Cosmin Tabara: "Boicotul hipermarketurilor: solutie sau capcana?"

In ultima vreme, tot mai multe voci indeamna la boicotarea hipermarketurilor, in special pentru a sprijini producatorii locali. "Intentia este buna, dar solutia s-ar putea sa fie gresita", considera Cosmin Tabara, consilier municipal liberal.Acesta isi motiveaza astfel opinia:"Producatorii romani sunt deja in hipermarketuriMulti fermieri si mici producatori vand deja prin lanturile mari. Daca oamenii nu mai cumpara din supermarketuri, cine are cel mai mult de suferit? Tocmai acei producatori ... citește toată știrea