Cosmin Tabara: "Bugetul Timisoarei trebuie construit eficient, nu prin impovararea mediului de afaceri"

Liberalul Cosmin Tabara considera ca bugetul orasului Timisoara trebuie construit eficient, fara ca mediul de afaceri sa fie impovarat."Dupa intalniri cu oameni de afaceri din Timisoara, antreprenori cu cifre de afaceri mai mari sau mai mici si persoane implicate in viata economica a orasului, PNL Timisoara a decis sa ramana consecvent deciziilor asumate in ultimii ani: nu vom vota cota aditionala de 0- 0,5%.PNL nu este ipocrit si nu speculeaza politic acest demers al mediului de afaceri. In ... citește toată știrea