Cosmin Tabara: "Ceasul floral - un simbol al Timisoarei lasat in uitare"

Consilierul municipal liberal Cosmin Tabara considera ca Ceasul floral este unul dintre punctele de reper ale Timisoarei, care zace in indiferenta."Nu poate fi vorba despre altceva, atata timp cat investitia in refacerea lui este una minora pentru un oras ca Timisoara.In urma cu mai bine de trei ani, am preluat acest subiect si am incercat sa-l *urnesc* in Primarie pentru a fi reabilitat. S-a considerat mereu ca proiectul existent nu *este ce trebuie*, motiv pentru care trebuia facut altul. ... citește toată știrea