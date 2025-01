Cosmin Tabara: "Criza maternitatii Odobescu trebuie rezolvata acum!"

Liberalul Cosmin Tabara a intervenit in criza provocata de situatia maternitatii Odobescu si vine cu solutii concrete pentru rezolvarea acesteia."Imi este greu sa vad medicii, asistentii medicali sau personalul Maternitatii Odobescu protestand in strada pentru conditii normale de munca sau pentru siguranta pacientilor. Care, in acest caz, inseamna mamele si nou-nascutii.Asistam, neputinciosi, la aceasta situatie amanata de zeci de ani. Vorbim despre o clinica ce, de mult timp, nu ar mai fi ... citește toată știrea