Decizia deputatul PNL de Timis Ben Oni Ardelean de a pleca din partid si a initia "un nou proiect politic" este criticata de Cosmin Tabara, presedintele PNL Timisoara.Ales deputat pe listele PNL in legislatura 2016-2020 si senator PNL, in legislatura 2012-2016, a decis brusc sa raspunda, prin fuga din partidul care l-a sustinut, la "provocarile complexe cu care se confrunta Romania in prezent si la deziluzia tot mai raspandita in randul cetatenilor fata de clasa politica din Romania"."In ... citeste toata stirea