Cosmin Tabara, presedintele PNL Timisoara si viceprimarul Timisoarei, a luat pozitie fata de rasunatorul caz de coruptie in care este implicat Dumitru Buzatu, presedintele Consiliului Judetean Vaslui."Individul care isi cara *economiile* de 1.250.000 de lei intr-o geanta, dosita in portbagajul masinii, probabil cea de serviciu, este, cum stiti, presedinte al CJ Vaslui. Dar, mai ales, membru cu influenta in PSD cata vreme rudele sale sunt bine *infipte* in joburile de partid si de la stat. Cu ... citeste toata stirea