PNL Timis are in obiectiv ca la alegerile din 2024 sa castige si Primaria Timisoara si Consiliul Judetean Timis - a declarat avocatul Cosmin Tabara, viceprimarul Timisoarei, marti 29 noiembrie, la Tele Europa Nova.Pentru primarie a fost desemnat Nicolae Robu, fostul edil, fiindca s-a tinut cont de sondajele ce au fost facute in ultimul an si jumatate.Nicolae Robu a fost mai bine plasat si a fost preferat de PNL ca si candidat pentru postul de primar al orasului.Cosmin Tabara a explicat: ... citeste toata stirea