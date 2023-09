"Senatorul PNL Vasilica Poteca a trecut la AUR. Anuntul a fost facut public in prima zi a sesiunii parlamentare", titreaza presa din ultimele zile. Presedintele PNL Timisoara, viceprimarul Cosmin Tabara, considera cei care pleaca in momentele grele sunt cei care au depus poate cel mai putin efort pentru a face ceva bun pentru partid. "As intreba retoric *ce a facut in mandatul sau domnul deputat Vasilica Poteca?*. Ce a incercat sa schimbe, care a fost implicarea lui in acesti ani pentru a face ... citeste toata stirea