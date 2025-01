Cosmin Tabara: "Progresul constructiei salii polivalente din Timisoara - un proiect necesar"

Consilierul local liberal Cosmin Tabara considera ca proiectul constructiei salii polivalente la Timisoara constituie un proiect necesar.Iata cum isi motiveaza afirmatia Cosmin Tabara: "Multa lume ma intreaba despre stadiul constructiei noii sali polivalente din Timisoara, avand in vedere ca am ramas implicat in problemele orasului.Acest proiect asteapta de mai bine de un an sa fie propus pe ordinea de zi a Comisiei Tehnico-Economice a Ministerului Dezvoltarii.Studiul de prefezabilitate este ... citește toată știrea