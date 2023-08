Viceprimarul liberal al Timisoarei, Cosmin Tabara, a reactionat dupa incidentul deosebit de grav de la Crevedia si atrage atentia ca astfel de tragedii se pot intampla oricand si oriunde."Inca din primele luni de mandat am atras atentia ca nici Timisoara nu este pregatita in acest sens si ca trebuie neaparat facuti pasi in acest sens. Am exemplificat, o fac si acum, dar, din pacate, nu am fost ascultat.Am dat exemplul din Timisoara cu deratizarea care a avut loc in Complex in anii trecuti, ... citeste toata stirea