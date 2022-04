Cosmin Tabara sustine ca useristul Andrei Mester a fost sanctionat "intr-un mod absolutist" de colegii de la USR

Useristul Andrei Mester, consilier local la Timisoara, a fost sanctionat de forurile interne ale partidului din care face parte pentru ca nu ar fi votat la fel ca si colegii sai. Viceprimarul liberal Cosmin Tabara ii ia apararea lui Mester si lanseaza un nou atac la modul "absolutist" in care USR face politica.Iata ce a scris viceprimarul liberal pe retelele de socializare:"Sanctionarea colegului Andrei Mester in forul intern al USR arata foarte clar modul in care colegii de la USR inteleg ... citeste toata stirea