Cosmin Tabara: "Useristii sunt cei care pun bete in roate proiectelor Timisoarei"

Miercuri, 13 aprilie, Raoul Trifan, senator USR Timis, a abordat, pe Facebook, tema infrastructurii sportive din Timisoara. Mai bine spus, lipsa investitiilor majore in acest domeniu in ultimii zeci de ani. De vina, in opinia useristului, ar fi liberalii si social-democratii. Viceprimarul liberal al Timisoare, Cosmin Tabara, ii da replica, spunand ca, in prezent, useristii sunt cei care, mai degraba, pun bete in roate proiectelor.Printre altele, Trifan spune ca stadionul "Dan Paltinisanu" ... citeste toata stirea