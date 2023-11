Viceprimarul Timisoarei, Cosmin Tabara, a decis sa se implice in mod concret in lupta impotriva consumului de droguri. De aceea va fi lansata Initiativa Timisoara de lupta Antidrog.Avocatul Cosmin Tabara explicat: "De mai bine de o luna, impreuna cu colaboratorii mei, am decis sa abordam frontal problema drogurilor din Romania. Asa cum se intampla de obicei, din pacate, emotivitatea legata de accidentul provocat de un tanar drogat in localitatea 2 Mai nu a produs nimic consistent. Ci doar ... citeste toata stirea