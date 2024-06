Cosmin Tabara, viceprimarul Timisoarei, cere reforma sistemului electoral

Avocatul Cosmin Tabara, viceprimarul Timisoarei, atentioneaza ca batjocura la adresa celor care au vegheat alegerile trebuie sa inceteze si a venit timpul pentru reforma sistemului electoral.Este strigator la cer ca, in 2024, sa vedem oameni lesinand peste sacul cu buletine de vot, in timp ce le pazesc pentru a le preda!"Da, eu am vazut o asemenea grozavenie luni dimineata, cand am venit la serviciu, iar parcarea din spatele primariei era plina de oameni sleiti de puteri, odihnindu-se pe ... citește toată știrea