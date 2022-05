Cosmin Tabara, viceprimarul Timisoarei, ii felicita pe jurnalisti de Ziua Mondiala a Libertatii Presei

Iata mesajul viceprimarului Tabara:"In fiecare an, pe data de 3 mai, se sarbatoreste Ziua Mondiala a Libertatii Presei. Libertatea presei este o valoare fundamentala pentru democratie.Libertatea mass-mediei si siguranta jurnalistilor ar trebuie sa fie o prioritate pentru guvernele lumii. Libertatea de informare si libertatea de exprimare trebuie promovate si protejate peste tot in lume.Apreciez si inteleg activitatea de jurnalist, si eu am cochetat cu aceasta profesie candva. Desi nimic ... citeste toata stirea