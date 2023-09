Muzeul National al Banatului, alaturi de Asociatia Initiativa in Educatie va lanseaza invitatia de a descoperi spatiul cosmic. Va asteptam cu entuziasm la vernisajul expozitiei intitulate "Cosmoteca deSemne spatiale", miercuri, 4 octombrie, incepand cu ora 17:00!Expozitia "Cosmoteca deSemne spatiale" va avea o anvergura ce reprezinta o premiera in Romania, punand in prim-plan subiecte si obiecte inedite, unele dintre ele unice si aproape necunoscute chiar si pe plan mondial. Aceasta selectie ... citeste toata stirea