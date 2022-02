COVID-19 in Timis: aproape 1.700 de cazuri, doua decese si patru noi focare, marti

Marti, 8 februarie, autoritatile judetene au raportat 1.699 de noi cazuri de COVID-19 in Timis. Tot in ultimele 24 de ore au mai fost inregistrate si doua decese printre persoanele infectate si au fost deschise alte patru focare. Luni au fost prelevate 7.068 de teste, dintre care 3.892 au fost rapide. In spitalele de profil din judet raman internati 458 de pacienti si suspecti de COVID-19, 37 fiind la ATI.Dintre noile cazuri din judet, 876 provin din Timisoara, 129 din Lugoj, 75 din Mosnita ... citeste toata stirea